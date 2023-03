17-Jähriger wird von Zug erfasst und schleppt sich schwer verletzt nach Hause

Ein 17-Jähriger verletzt sich auf dem Heimweg von einer Party schwer. Seine Mutter findet ihn morgens vor der Wohnung. Die Polizei hat bereits erste Erkenntnisse.

Schrecklicher kann ein Tag kaum beginnen: In Reichertshofen hat eine Mutter ihren 17-jährigen Sohn am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt vor der Haustür gefunden. Was ist passiert?

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, in deren Zuständigkeitsbereich auch Reichertshofen fällt, mitteilt, sei der 17-Jährige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Zug erfasst worden. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen, konnte sich aber noch bis zur elterlichen Wohnung schleppen.

Zugunglück in Reichertshofen: 17-Jähriger ging von Party nach Hause

Wie die ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Geisenfeld und der Bundespolizei ergeben haben, war der Jugendliche am Samstagabend mit einem 18-Jährigen zu einer Party-Location in der Umgebung gegangen und hatte sich nach Mitternacht alleine auf den Nachhauseweg gemacht. Dabei soll der Jugendliche die Bahngleise der Bahnstrecke Ingolstadt - München betreten haben. Dies wurde ihm zum Verhängnis.

Was anfangs nur ein Verdacht war, dass der Jugendliche Kontakt mit einem Zug hatte, habe sich inzwischen bestätigt, sagt der Sprecher der Bundespolizei. Nun gehe es darum, den Unfallzug zu ermitteln. Denn von der Bahn oder einem die Strecke befahrenden Fremdunternehmen sei die ganze Nacht kein Vorfall gemeldet worden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Lokführer den Unfall gar nicht bemerkt hat. Er soll sich zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr ereignet haben. Das sei der Zeitraum, der nun untersucht werde, sagt der Polizeisprecher.

Für den 17-Jährigen aus Reichertshofen besteht derzeit keine Lebensgefahr

Der Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Regensburg geflogen. Nach Auskunft der Ärzte besteht derzeit keine Lebensgefahr, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Der Jugendliche habe gleich mehrere Schutzengel gehabt, meint der Polizeisprecher.