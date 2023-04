79-Jähriger verursacht Auffahrunfall mit drei Autos auf der A9

Ein Rentner bemerkt zu spät, dass die Autos vor ihm abbremsen und fährt auf das Auto vor ihm auf. Dieses wiederum wird dadurch auf das nächste Auto geschoben.

Ein 79-Jähriger aus dem Ilm-Kreis fuhr am Karfreitag gegen 10.55 Uhr mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der A9 in Richtung München. Als im Gemeindebereich Reichertshofen die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten, bemerkte der Rentner dies zu spät und fuhr auf das vor ihm bereits stehende Auto einer 52-Jährigen aus Dresden auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau auf das davor stehende Auto eines 21-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen geschoben. Wie die Polizei berichtet, wurde die Fahrerin bei dem Unfall leicht verletzt. Sie erlitt bei dem Unfall verschiedene Prellungen sowie eine Schnittwunde am Handgelenk, die allerdings vor Ort ambulant behandelt werden konnte. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Alle anderen beteiligten Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Auffahrunfall auf der A9 bei Reichertshofen führt zu Verkehrsbehinderungen

Während das Auto des 21-Jährigen trotz Heckschaden noch fahrbereit war, mussten das Auto der 52-Jährigen mit starkem Front- und Heckschaden sowie das unfallverursachende Fahrzeug mit starkem Frontschaden abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf gut 30.000 Euro beziffert. Vor Ort unterstützte die Feuerwehr aus Manching mit 18 Einsatzkräften bei der Verkehrssicherung, der Bergung der Fahrzeuge sowie bei der Reinigung der Unfallstelle. Im regen Feiertagsverkehr kam es bis zur Räumung der Unfallstelle um 12.30 Uhr zu Behinderungen in Fahrtrichtung München. (AZ)