A 9 nach Unfall kurzfristig voll gesperrt

Ein 78-Jähriger fuhr auf der A 9 bei Reichertshofen nacheinander auf zwei Autos auf. Da die Autobahn kurfristig voll gesperrt wurde, kam es zu massivem Rückstau.

Auf der A 9 ereignete sich am Donnerstag gegen 11.50 Uhr ereignete ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 78-jähriger Mann aus Schwerin erkannte zu spät, dass ein Vorausfahrender verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem hinten auf. Durch diesen Zusammenstoß kam das Auto des Verursachers auf die mittlere Spur und fuhr auf ein weiteres Fahrzeug hinten auf. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Ein Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von 18.000 Euro ist entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Langenbruck war mit 13 Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dies hatte eine kurzfristige Vollsperrung und eine Sperrung der linken und mittleren Fahrspur für eine halbe Stunde zur Folge. Dadurch entstand massiver Rückstau. (AZ)