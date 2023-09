Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen auf der A 9

Auf der A 9 bei Reichertshofen ist ein Auffahrunfall passiert. Fünf Autos mussten abgeschleppt werden und zwei Fahrstreifen wurden vorübergehend gesperrt.

Auf der A 9 in Richtung München ereignete sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr bei Reichertshofen ein Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Circa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Langenbruck mussten die Fahrzeuge aufgrund starkem Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. In Folge fuhren die Fahrzeuge hinten auf und dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 50.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Fünf der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Manching war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. Der linke und mittlere Fahrstreifen musste für eine Stunde gesperrt werden. (AZ)