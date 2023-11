Autofahrer fährt Postboten einfach über den Fuß und dann weg

Im Reichertshofener Ortsteil Langenbruck ging ein Paketzusteller gerade seiner Arbeit nach, als ihm ein Autofahrer über den Fuß fuhr und dann flüchtete.

Ein 55-Jähriger Postzusteller parkte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr seinen Transporter im Reichertshofener Ortsteil Langenbruck mit eingeschalteter Warnblinkanlage in der Straße Südhang am rechten Fahrbahnrand. Als er durch die Schiebetüre auf der Fahrerseite ein Paket aus dem Laderaum holte, um dieses zuzustellen, kam von vorne ein Auto und fuhr ihm über den rechten Fuß.

Das Auto bog dann in die Steinstraße ab, hielt nach circa 200 Metern an, fuhr aber unmittelbar darauf weiter. Der 55-Jährige versuchte noch, den Fahrzeugführer zum Stehenbleiben zu bewegen, indem er ihm nachrief, aber ohne Erfolg. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelfarbenen Kombi gehandelt haben, berichtet die Polizei. Der Paketzusteller wurde durch den Unfall leicht am Fuß verletzt. Die Polizei Geisenfeld hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10