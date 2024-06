Diebe bestehlen Hochwasseropfer: Polizei fasst zwei Männer

Im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm klauen Diebe ein Notstromaggregat und Möbel. In einem Fall kann eine Anwohnerin bei der Aufklärung helfen.

In den von Hochwasser stark betroffenen Gemeinden Reichertshofen und Baar-Ebenhausen haben gewissenlose Diebe die Not der Menschen ausgenutzt. So wurde in Reichertshofen bereits vergangenen Montag ein Notstromgenerator gestohlen, der wegen des Hochwasser auf dem Gehweg stand. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

In Baar-Ebenhausen hingegen ist es der Polizei gelungen, die Diebe dingfest zu machen. Dort hatte eine Anwohnerin am Freitagabend mehrere Männer dabei beobachtet, wie sie Möbel vor dem Haus eines Hochwassergeschädigten entwendeten und in ihre Fahrzeuge luden. Die Anwohnerin notierte die Kennzeichen, woraufhin die Polizei die Täter noch am selben Abend zur Rechenschaft ziehen konnten. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und brachten es zurück zum Eigentümer. Gegen die beiden Männer aus Rumänien wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10