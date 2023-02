Der Tarifstreit bei Wacker Neuson ist beendet

Nach zähem Ringen haben sich der Baumaschinenhersteller und die IG Metall geeignet. Die Firma, die einen Standort in Reichertshofen hat, kehrt zurück in den Tarif.

Der Tarifstreit beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson ist zu Ende. Nach einem zähen Ringen kehrt das Unternehmen wieder in den Tarif zurück. Das hat die IG Metall mitgeteilt. "Damit kann das Ende Januar erzielte Tarifergebnis nun doch in Kraft treten", heißt es in der Mitteilung.

Die Mitarbeiter von Wacker Neuson sind über die Einigung informiert worden

Die IG-Metall-Mitglieder an allen vier betroffenen Standorten haben in kurzfristig einberufenen Mitgliederversammlungen dem Ergebnis bereits zugestimmt. Damit sind in letzter Sekunde die unmittelbar bevorstehenden Urabstimmungen über Erzwingungsstreiks abgewendet worden. Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Am Ende hat die Vernunft gesiegt. Die Beschäftigten von Wacker Neuson bekommen wieder einen Tarifvertrag, und es gibt keine Streiks. Beide Seiten können zufrieden sein.“

Bei Wacker Neuson gilt der Tarifvertrag der IG Metall

Mit dem nun abgeschlossenen Tarifvertrag gilt bei Wacker Neuson künftig grundsätzlich der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Der Tarifvertrag beinhaltet eine Standortsicherung und ist frühestens Ende 2030 kündbar. Er gilt für die rund 2000 tarifgebundenen Beschäftigten an den Produktionsstandorten Reichertshofen (Bayern), Pfullendorf (Baden-Württemberg) und Korbach (Hessen) sowie in der Konzernzentrale in München.

Nach der Tarifflucht von Wacker Neuson im Herbst 2022 hatte die IG Metall das Unternehmen zu Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag aufgefordert. Nach mehreren Verhandlungen und auch Warnstreiks im Rahmen der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie haben sich die IG Metall und das Unternehmen Ende Januar schließlich auf einen neuen Anerkennungstarifvertrag geeinigt. Von diesem war das Unternehmen wenige Tage später überraschend wieder zurückgetreten.

2009 hatte die IG Metall in wirtschaftlich schwieriger Lage mit Wacker Neuson Ergänzungstarifverträge abgeschlossen, mit denen die Beschäftigten auf Geld verzichteten, um einen Beitrag zur Genesung des Unternehmens zu leisten. Inzwischen geht es Wacker Neuson laut IG Metall wieder deutlich besser. Deshalb hat die Gewerkschaft im Sommer 2022 die Ergänzungstarifverträge gekündigt. Daraufhin hat das Unternehmen den wieder in Kraft getretenen und am Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie orientierten Anerkennungstarifvertrag gekündigt, es galt keine Tarifbindung mehr. (AZ)

