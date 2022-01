Exhibitionist im Höger Forst lässt Hose vor einer Joggerin herunter

Ein Exhibitionist lässt im Höger Forst in Reichertshofen seine Hose vor einer Joggerin herunter. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Am vergangenen Freitag trat im Höger Forst in Reichertshofen ein Exhibitionist auf. Er zeigte sich einer Joggerin. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht Zeugen.

Laut Polizei war eine 47-Jährige am vergangenen Freitag, 21. Januar, im Höger Forst in Reichertshofen joggen. Gegen 12.35 Uhr nahm die Frau zwischen Fahlenbach und Hög, im Bereich des dortigen Parkplatzes, einen Mann mit heruntergelassener Hose wahr. Dieser suchte den Blickkontakt zu der Geschädigten und manipulierte gleichzeitig an seinem Geschlechtsteil. Auf eine Ansprache durch die Frau reagierte der Exhibitionist nicht, teilt die Polizei mit.

Die Geschädigte lief im Anschluss nach Hause und verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß

- ca. 40 bis 50 Jahre alt

- dunkle Haare

- Drei-Tage-Bart

- Bekleidung: dicke, braune Winterjacke; lange, dunkle Hose; schwarze Schuhe; Wollmütze (Zipfelmütze)

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0841/93430 zu melden. (nr)