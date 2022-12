Feuerwehreinsatz: Heißes Öl setzt Küche in Brand

Heißes Öl in einem Topf hat in Reichertshofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Eine 18-jährige Frau aus Reichertshofen hat am Dienstagabend für ihren Vater und ihre Kinder das Abendessen zubereitet. Dazu erhitzte sie laut Polizei Öl in einem Kochtopf. Wenig später fing das Öl plötzlich Feuer und setzte die gesamte Küchenzeile in Brand. Die anwesenden Personen konnten unverletzt das Haus verlassen und die Feuerwehr verständigen.

Die Feuerwehr Reichertshofen war mit 21 Kräften im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Reichertshofen war mit 21 Einsatzkräften am Brandort und konnte das Feuer schnell löschen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 300 Euro. (AZ)