Schwerer Unfall auf der B300: Mehrere Verletzte und 40.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer aus dem Raum Ingolstadt übersieht beim Abbiegen auf die B300 einen Fahrer aus dem Kreis Augsburg. Durch den Zusammenprall werden mehrere Personen verletzt.

Auf der B300 bei Reichertshofen, auf Höhe der Abzweigung nach Hög, ist es am Sonntag gegen 11.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Raum Ingolstadt übersah laut Angaben der Polizei beim Abbiegen auf die B300 einen 57-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg. Infolge des Zusammenpralls wurden zwei Beifahrer des 57-Jährigen schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher sowie der 57-Jährige und ein Beifahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Unfall bei Reichertshofen-Hög: B300 gesperrt

Die Fahrzeuge wurde stark beschädigt, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren Hög und Langenbruck mit insgesamt 21 Einsatzkräften. Zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr war die B300 im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (AZ)