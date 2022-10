Mann putzt Fenster mit Brennspiritus, dann brennt das Zimmer

Ein 26-Jähriger aus Reichertshofen reinigt seine Fenster mit Brennspiritus und zündet dann eine Kerze an - keine gute Idee. Es kommt zum Brand.

Ein 26-jähriger Reichertshofener reinigte am späten Abend seine Fenster, hierzu nahm er als Reinigungsmittel Brennspiritus. Kurze Zeit später zündete er laut Polizei eine Kerze an, diese entbrannte den Brennspiritus, wodurch der Boden und das Sofa in Brand geraten ist.

Brand in Reichertshofen: Mann kann Feuer selber löschen

Der Mann konnte den Brand nahezu selbstständig löschen, zog sich hierbei jedoch schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Reichertshofen war ebenfalls in den Einsatz eingebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)