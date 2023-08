Unbekannte klauen elf Flaschen Jägermeister

Zwei Unbekannte haben elf Flaschen Jägermeister aus einer Tankstelle in Reichertshofen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwei bis dato unbekannte Personen haben am späten Dienstabend gegen 23 Uhr elf Jägermeisterflaschen aus der Auslage im Verkaufsbereich einer Tankstelle in Reichertshofen entwendet. Aufgefallen ist der Diebstahl erst am darauffolgenden Tag, nachdem ein Tankstellenangstellter das leere Warenregal bemerkt hatte und die vorhandene Videoüberwachung überprüft hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 70 Euro, berichtet die Polizei. Die Polizeiinspektion Geisenfeld ermittelt derzeit wegen Ladendiebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geisenfeld unter Telefon 08452/720-0 zu melden. (AZ)