Reichertshofen

24.02.2023

Kurs im Reichertshofener Wald: Zehn Motorsägen sind fest in Frauenhand

Plus Heizen mit Holz liegt im Trend. Immer mehr Menschen wollen mit Axt und Motorsäge raus in den Wald – auch Frauen. Zu Besuch bei einem Kurs in Reichertshofen.

Von Luzia Grasser

"Obacht!" schreit Petra Koppold ganz laut hinein in den Wald. Sie geht ein paar Schritte zurück, schaut auf die hohe Kiefer, gegen deren Stamm, Durchmesser 28 Zentimeter, sie ein paar Mal mit kräftigen Axtschlägen gehauen hat, und dann – passiert nix. Der Baum bleibt stehen. Die Frau aus Berg im Gau geht zu Andreas Böhm. Der ist Forstwirtschaftsmeister am Walderlebniszentrum in Schernfeld im Kreis Eichstätt und Leiter eines Kurses, der den sicheren Umgang mit der Motorsäge vermitteln soll. Das Besondere: In diesem Kurs lernen nur Frauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

