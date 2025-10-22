Milliarden und Millionen: Das sind die reichsten Menschen rund um Ingolstadt

Deutschland steckt in der Krise. Das spüren nicht nur Arbeitnehmer, Familien und Rentner, die ihren Euro aktuell oft zwei- oder gar dreimal umdrehen müssen. Selbst bei den Millionären und Milliardären des Landes ist die Wirtschaftsflaute angekommen. Zumindest kommt das Manager Magazin zu diesem Schluss.

Jedes Jahr im Oktober wird dort eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen veröffentlicht. Auch wenn das Ranking allein auf Schätzungen beruht, geht das Magazin davon aus, dass sich allein 1,2 Billionen Euro im Besitz dieser hochvermögenden Personen befinden. Die Summe war zwar noch nie so hoch, doch rechnet man die Inflation mit ein, so sind die Reichen in Summe überhaupt nicht reicher geworden. Der Zollstreit mit den USA, der Ukraine-Krieg und die Verwerfungen in der Automobilindustrie - all das hat auch auf den Konten der Milliardäre und Millionäre seine Spuren hinterlassen.

Noch nie gab es so viele Milliardäre in Deutschland wie aktuell

Dennoch ist die Zahl der deutschen Milliardäre noch nie so hoch wie aktuell. Laut Manager Magazin haben 256 Menschen eine Eins mit mindestens neun Nullen vor dem Komma auf ihrem Konto – sieben mehr als im vergangenen Jahr. Die Region rund um Ingolstadt erweist sich zwar nicht gerade als Hotspot der Reichen, dennoch gibt es auch hier den ein oder anderen Milliardär – oder eines seiner Unternehmen hat zumindest einen Bezug zur Region.

Doch all die heimischen Vermögenden finden sich nicht an der Spitze der Liste. Dort steht schon seit einigen Jahren ein Mann, den wohl kaum jemand beim Einkaufsbummel erkennen würde. Dieter Schwarz hat einst den Discounter Lidl gegründet und es damit auf ein Vermögen von rund 46,5 Milliarden Euro gebracht. Die Wirtschaftskrise konnte dem Unternehmer nichts anhaben, sein Vermögen ist im vergangenen Jahr gar um 2,8 Milliarden Euro gewachsen.

Der erste Superreiche, der einen Bezug in die Region hat, steht auf Platz 12. Die Familie Porsche, die nicht nur Anteile am gleichnamigen Automobilhersteller hat, sondern auch am Audi-Mutterkonzern VW, musste allerdings im vergangenen Jahr deutliche Einbußen beim Vermögen hinnehmen und teilt damit das Schicksal vieler Industrieller, die in der Autoindustrie tätig sind. Laut Manager Magazin ist es zwar um 3,8 Milliarden Euro geschrumpft, liegt jedoch immer noch bei stattlichen 15,5 Milliarden Euro. Das Minus bedeutet aber auch, dass die Familie von Platz acht im vergangenen Jahr auf Platz zwölf abgerutscht ist.

Die Mediamarkt-Gründer aus Ingolstadt gehören zu den reichsten Deutschen

Obwohl die Zulieferindustrie massiv von der Auto-Krise betroffen ist, scheint das zumindest keinen Einfluss zu haben auf Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler. Das Mutter-Sohn-Gespann verfügt über 10,1 Milliarden Euro - 2,4 Milliarden mehr als noch im Vorjahr. Die Familie aus Herzogenaurach ist unter anderem Großaktionär bei Aumovio, das aus Continental hervorgegangen ist und einen Standort in Ingolstadt hat. Lagen die Schaefflers mit ihrem Vermögen im vergangenen Jahr noch auf Rang 25, so sind sie heuer vier Plätze nach oben geklettert.

Gewachsen ist auch das Vermögen von Helga und Jürgen Kellerhals, und zwar um 300 Millionen auf rund 2,4 Milliarden Euro. Der Ingolstädter Erich Kellerhals hatte 1979 in München den ersten Mediamarkt eröffnet und damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Vermögen des Unternehmers immer mehr und als er 2017 starb, hat er seiner Frau Helga und seinem Sohn Jürgen ein Milliardenvermögen hinterlassen. Vor allem die Anteile am Mediamarkt-Mutterkonzern Ceconomy und zahlreiche Immobilien sind die Grundlage für das Vermögen. Auf der Reichen-Liste stehen die Ingolstädter auf Platz 108, was einen Aufstieg um sechs Plätze bedeutet.

Mit den Elektronikhändlern Mediamarkt und Saturn hat es die Familie Kellerhals zu einem Vermögen von mehr als zwei Milliarden Euro gebracht. Foto: dpa

Der Automobilzulieferer Dräxlmaier hat seinen Sitz zwar im niederbayerischen Vilsbiburg, aber auch eine Niederlassung in Ingolstadt. Um 200 Millionen Euro ist das Vermögen der Unternehmerfamilie zwar geschrumpft, dennoch gehört sie mit einem Vermögen von 1,3 Milliarden Euro zum Club der deutschen Milliardäre.

Herausgefallen aus diesem elitären Club sind hingegen sind die Familien von Stefan und Sebastian Hipp. Mit Babybrei haben sie ein Vermögen erwirtschaftet, doch im vergangenen Jahr ist es laut Manager Magazin weniger geworden. Aktuell soll es bei rund 900 Millionen Euro liegen - 200 Millionen Euro weniger als noch im Vorjahr. Auch wenn Hipp inzwischen ein Schweizer Unternehmen ist, so liegt der Ursprung doch in Pfaffenhofen, wo auch heute noch produziert wird.

Mit Baumaschinen hat es die Familie Wacker zu einem Vermögen von rund 800 Millionen Euro gebracht. Offenbar immer noch ein recht einträgliches Geschäft, glaubt man dem Manager Magazin. Denn vor einem Jahr war das Vermögen der Familie nur halb so groß. Einen Standort des Unternehmens Wacker Neuson gibt es auch in Reichertshofen vor den Toren Ingolstadts.

Leopold-Stiefel hat Mediamarkt mitgegründet. Der Ingolstädter wurde in diesem Jahr 80 Jahre alt. Foto: Germaine Nassal

Nicht nur der Familie Kellerhals, sondern auch Leopold Stiefel wurde durch Mediamarkt in die Liga der Superreichen katapultiert. Zusammen mit Erich Kellerhals und Walter Gunz hat der Ingolstädter einst das Unternehmen gegründet, inzwischen hat er sich komplett zurückgezogen und all seine Anteile verkauft. Geblieben sind dem 80-Jährigen, der vor mehr als 60 Jahren als Kaufmannslehrling bei Kellerhals gearbeitet hatte, rund 600 Millionen Euro in Form von Immobilien und Beteiligungen und Platz 393 auf der Liste des Manager Magazins. Damit ist er genauso reich wie Albert von Thurn und Taxis.

Blick in die Region: Superreiche in Nordschwaben

Und genauso vermögend wie Christine Weber und Simone Mack. Mit Joghurt sind sie auf die finanzielle Erfolgsspur geschlittert und haben mit der Mertinger Molkerei Zott ein Vermögen von 600 Millionen Euro angehäuft – ein Plus von 200 Millionen Euro innerhalb eines Jahres.

Christine Weber ist eng mit dem Namen Zott verbunden. Der Molkerei hat die Unternehmerin ihr Vermögen zu verdanken. Foto: Zott

Mit Blumen haben es die Familien Weber und Timm aus Rain (Dehner) zu einem stattlichen Vermögen gebracht. Im vergangenen Jahr ist es um 100 Millionen Euro angewachsen und liegt jetzt bei rund einer halben Milliarde Euro.