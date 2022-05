1. Ranzhofer Open Air: Drei Tage Musik und Party zum Austoben

Beim 1. Ranzhofer Open-Air begeisterten drei Tage lang Livebands aus der Region Musikliebhaber und Tanzwütige.

Für super Stimmung und abwechslungsreiche Musik sorgte das 1. Ranzhofer Open-Air, das von den Rennertshofener Theaterfreunden geplant und organisiert worden war. Die Premiere verbucht der Verein als vollen Erfolg, zu dem 1500 Besucherinnen und Besucher gekommen waren. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten Vereinsvorsitzende Claudia Riedelsheimer, ihr Organisationsteam und die Musiktechniker Mario Franke und Wunibald Hollinger. Die neun Formationen hatte Josef Polleichtner aus Bertoldsheim ins Boot geholt.

Den Auftakt des dreitägigen Events machte am Vatertag DJ Herbert Juen, der Songs aus den 80er und 90er Jahren auflegte und den Rennertshofener Schulsportplatz zu einer großen Tanzparty umfunktionierte. Sehr zur Freude der Tanzwütigen, deren Alter von 16 bis 70 Jahre reichte.

Am Freitag begrüßte die durch den Abend führende Moderatorin Nikki Riedelsheimer die Gäste. Sie heizte in gewohnt fränkischer Manier dem Publikum ordentlich ein, das den Abend, die gute Musik und die Stimmung unter freiem Himmel sehr genoss. Auf zwei Bühnen wechselten sich die Bands ab, wodurch unnötige Wartezeiten durch Auf- und Abbau wegfielen.

Es starteten die „Ostturmbläser“. Tobias Kugler (Posaune), Josef Kretzmann (Posaune), Josef Bauer und Volker Spenninger (beide Trompete) spielten mit „Yellow Submarine“ der Beatles und Franz Schuberts „Am Brunnen vor dem Tore“ gekonnt auf. Die „Bayern-Hymne“, „Hans bleib da“ und „Ragtime“ war nur ein kleiner Ausschnitt ihres vielfältigen Repertoires.

Theaterfreunde Rennertshofen organisieren das 1. Ranzhofer Open Air

Von „Springtide“ hörte das Publikum American Country, Irish Folk und Traditionelles aus den USA. Die Vollblutmusiker Walter Jungwirth (Gitarre, Mandoline, Gesang), Willi Rehm (Gitarre, Gesang), Peter Burzler (E-Bass, Akkordeon, Gesang) und Lukas Brüger (Percussion, E-Bass, Gesang) spielten routiniert bekannte Hits wie „Fox on the run“ von Sweet, „Tequilla Sunrise“ (Eagles), „King of the road“ (Roger Miller) oder „Have you ever seen the rain“ von Creedence Clearwater Revival.

Die Stepperger Formation „Willi’s Finest“ sind mit ihren Rock- und Pop-Klassikern mittlerweile ein Begriff und sehr beliebt. Mit dem 1970 veröffentlichten „Who’ll stop the rain“ von Creedence Clearwater Revival startete ihr musikalischer Rückblick. Auf ihrer Setlist standen die bezaubernden Songs „Lay down Sally“ von Eric Clapton oder das unvergessliche „When you say nothing at all“ von Alison Krauss. Die Fans genossen „All summer long“ von Kid Rock und „Proud Mary“ von CCR und bedankten sich mit toller Stimmung und tosendem Applaus bei den sieben Musikern. Mit den eindrucksvollen Oldie-Zugaben „Rocking in the free world“ von Neil Young und dem Ohrwurm „Hang on sloopy“ von den The McCoys bewiesen sie ihre Vielfältigkeit und Können.

Bis Mitternacht sorgten „Kehrseite“ mit vorwiegend rockigen Stücken und Klassiker zum Mitsingen für super Stimmung bei der Jugend und den Junggebliebenen. Ob „When I come around“ von Green Day, „Dirty Deeds“ von AC/DC oder „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller – Kehrseite konnte alles. Die vier Musiker verbindet musikalische Leidenschaft und jahrelange Erfahrung, was man bei „Westerland“ von Die Ärzte und „Highway to hell“ von AC/DC eindrucksvoll zu hören bekam.

Die Gruppen unterhielten ihre Gäste mit dem rund fünfstündigen Programm bestens und die Fans hoffen natürlich, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt.