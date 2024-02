Rennertshofen

120 Hektar Fläche: Hier sollen neue PV-Anlagen in Rennertshofen entstehen

Plus Rennertshofen stellt knapp 120 Hektar Gemeindefläche für Solarkraftwerke zur Verfügung. Warum der Weg dorthin eine Gratwanderung war und wo die Anlagen entstehen sollen.

Von Manfred Dittenhofer

Drei Sitzungen, alle nicht öffentlich, ein Ortstermin und viel Abwägungsarbeit waren notwendig, bis die Entscheidung des Rennertshofener Marktgemeinderates getroffen war - und die wiederum fiel auch nicht einstimmig aus. Abzuwägen war, wie viel Fläche die Rennertshofener für Freiflächen-PV-Anlagen und damit für die regenerative Stromerzeugung zur Verfügung stellen. Eine Gratwanderung zwischen regenerativer Energieerzeugung, Lebensmittelanbau und Landschaftsbild.

Nun kommen rund 120 Hektar dazu. Insgesamt werden dann knapp drei Prozent der Netto-Gemeindefläche, also von Äckern, Wiesen und Umland, ohne die Bebauung eingerechnet, für Freiflächen-PV-Anlagen genutzt. Drei Flächennutzungsplanänderungen und fünf Aufstellungsbeschlüsse für die jeweiligen Bebauungspläne wurden in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend auf den Weg gebracht.

