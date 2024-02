14-Jähriger bei Spritztour im Auto in Rennertshofen erwischt

Ein Jugendlicher entwendet das Auto seiner Eltern, um in Rennertshofen eine Spritztour zu machen. Dabei entstehen 8000 Euro Schaden.

Ein 14-Jähriger ist in Rennertshofen Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Am 3. Februar gegen 0 Uhr, konnte eine Zeugin in Rennertshofen, im Ortsteil Hütting, eine Verkehrsunfallflucht beobachten. Ein Auto hatte in einer Sackgasse beim Wenden eine Grundstücksmauer angefahren und war danach einfach weitergefahren.

Anhand des von der Zeugin mitgeteilten Kennzeichens konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife im Bereich Bergen festgestellt und angehalten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer 14 Jahre alt ist und das Auto für eine „Spritztour“ nutzte. Der Berliner befand sich mit seinen Eltern derzeit im Bereich Neuburg zu Besuch und nahm die Schlüssel heimlich an sich.

14-Jähriger fährt in Rennertshofen mit dem Auto seiner Eltern

Der Junge und die Autoschlüssel wurden von den Beamten an die Eltern übergeben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. An der Mauer entstand etwa 2000 Euro Schaden.

Gegen den 14-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs ermittelt. (AZ)