vor 21 Min.

2022 in Rennertshofen: Mehr Kommunikation und einige Großprojekte

Eine neue Heimat hat im vergangenen Jahr der FC Rennertshofen erhalten. Das Sportzentrum wurde am Ortsrand zwischen Rennertshofen und Treidelheim errichtet.

Plus In Rennertshofen verzögert sich der Bau der Kinderkrippe. Eine Hoffnung begleitet wohl alle, nämlich die auf ein Jahr mit weniger Corona-Hindernissen. Ein Gespräch mit Bürgermeister Georg Hirschbeck.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Georg Hirschbeck in das vergangene Jahr zurückblickt, tut er das mit gemischten Gefühlen. Am liebsten würde der Bürgermeister von Rennertshofen das alte Jahr schnell abhaken und nach vorne schauen. Und ja, das kommende Jahr dürfte gerne etwas besser laufen. Die Hackler bei den Bauprojekten möchte er seiner Gemeinde ersparen. Vor allem der Neubau der Schule und der Kinderkrippe sollen abgeschlossen werden, oder zumindest große Fortschritte machen. Das sei letztes Jahr leider nicht immer so gewesen.

