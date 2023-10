22-Jähriger versteckt Waffe auf der Supermarkttoilette

Ein junger Mann wird in Rennertshofen beim Klauen erwischt. In seinem Rucksack hat er aber nicht nur Diebesgut. Eine Schreckschusswaffe deponiert er auf dem Kundenklo.

Ein 22-jähriger Mann hat eine Schreckschusswaffe in einem Supermarkt in Rennertshofen auf dem Kunden-WC versteckt. Diese besaß er illegal, hatte sie aber in seinem Rucksack dabei, als er am Donnerstagvormittag in dem Markt auf Diebestour war. Als er erwischt wurde, versteckt er die Waffe, damit sie bei einer Polizeikontrolle nicht entdeckt wird.

Kurz nach 8 Uhr morgens am Donnerstag war der Mann in den Verbrauchermarkt gegangen. In seinem Rucksack: die Schreckschusswaffe samt Munition. In dem Markt wurde er von Angestellten beobachtete, wie er zwei DVDs im Wert von etwa 35 Euro mitnahm. Er packte die Ware in seinen Rucksack und wollte anschließend den Markt verlassen.

Waffe auf dem Supermarkt-WC in Rennertshofen versteckt: 22-Jähriger wollte Kontrolle entgehen

Die Mitarbeiter hielten den Dieb auf und verständigten die Polizei. Bis diese eintraf, sollte der Verdächtige im Büro des Marktleiters warten. Auf dem Weg dorthin gab er vor, auf die Toilette zu müssen. Vermutlich ahnte er bereits, dass die Beamten seinen Rucksack durchsuchen werden und versteckte die Schreckschusswaffe auf dem WC. Einen Waffenschein besitzt der 22-Jährige nämlich nicht.

Als die Beamten eintrafen, filzten sie den Mann wie erwartet auf weiteres Diebesgut. Sie fanden dabei zwei Pistolenmagazine mit Schreckschussmunition und wurden misstrauisch. Es dauerte nicht lange, bis sie die Waffe auf dem Klo entdeckten. Jetzt muss sich der junge Mann nicht nur wegen Diebstahls verantworten, sondern auch Verstoßes nach dem Waffengesetz. (AZ)