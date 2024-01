56-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Im Rennerstshofener Ortsteil Ammerfeld hat ein Mann an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

In Rennertshofen ereignete sich am Freitag gegen 9 Uhr im Ortsteil Ammerfeld an der Kreuzung Pfaffenberg und Pflegfeldstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei mißachtete ein 56-jähriger Rennertshofener mit seinem Auto die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos eines 19-jährigen Donauwörthers. An der Kreuzung galt „Rechts-vor-Links“. Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Den Rennertshofener erwartet jetzt ein Bußgeld. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10