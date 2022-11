Rennertshofen

17:00 Uhr

Ab September 2023: Rennertshofen erhöht Kita-Gebühren

Plus Für die Kinderbetreuung in Rennertshofen müssen Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Marktgemeinde erhöht die Gebühren für Kindergarten und Krippe.

Von Manfred Dittenhofer

Aus dem Kinderhort in Rennertshofen wird das „Haus der Kinder“. Das ist nur eine der Änderungen, die in die neu erlassene Satzung eingearbeitet wurde und Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung war. Da die Anmeldewochen für das neue Kindergartenjahr bereits im Januar stattfinden, musste die neue Satzung nun vom Gremium verabschiedet werden. Gleiches gilt für die Satzung der Kinderkrippe „Kinderoase“ der Marktgemeinde. Zugleich wurden die Gebühren für Kindergarten, Mittagsbetreuung und Kinderkrippe erhöht.

