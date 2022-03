Ärger wegen Stauzielerhöhung in Rennertshofen und Oberhausen

Plus Oberhausen und Rennertshofen fühlen sich durch das Online-Verfahren, das Kraftwerksbetreiber Uniper und das Landratsamt anbieten, überrumpelt. Fragen bleiben offen.

Nein, so gehe das gar nicht. In Rennertshofen ist man sauer. Sauer auf den Kraftwerksbetreiber Uniper, und sauer auf das Landratsamt. Ein Online-Verfahren als Ersatz für einen Präsenztermin im Planfeststellungsverfahren sei völlig ungeeignet, waren sich der gesamte Gemeinderat und Bürgermeister Georg Hirschbeck einig. Wieder einmal fühlt sich die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. „Was haben Sie erwartet“, meinte Gemeinderat Johann Muschler lakonisch: „Die haben uns schon immer beschissen.“ Als Kasperletheater bewertete Gemeinderat Ludwig Bayer diese Online-Konsultation.