Rennertshofen-Ammerfeld

23.04.2023

Totgeglaubte leben länger: Wie die JU Rennertshofen wieder durchstartet

Plus Wie Phönix aus der Asche startete die JU Rennertshofen vor vier Jahren durch – und feierte nun ein großes Jubiläum. Auch Gesundheitsminister Holetschek gratulierte.

Von Manfred Dittenhofer

Die Halle der Firma Burzler in Ammerfeld war wie ein Festzelt dekoriert. Überall prangten die Buchstaben J und U von Transparenten und Fahnen. Die Junge Union Rennertshofen feierte am Wochenende gleich an zwei Abenden ihren 43. Geburtstag. Warum die krumme Zahl? Der 40. Jahrestag ging im Pandemie-Lockdown unter. Aber diese drei Jahre mehr haben sich dennoch gelohnt. Denn der Ortsverein nahm seither eine rasante Entwicklung.

Und das, obwohl die JU Rennertshofen vor fünf Jahren kurz vor der Auflösung stand. Keinerlei Aktivitäten, kein Vorstand mehr. Roland Engelhard, selbst Vorsitzender des JU-Ortsvereins von 2003 bis 2005, machte sich zusammen mit einigen ehemaligen JUlern auf die Suche nach einem neuen Vorstand. Sie fanden Tabea Landes. Mit dem Vorsitz des Vereins im Dornröschenschlaf übernahm sie auch ein politisches Erbe. Ihr Vater war selbst zehn Jahre lang JU-Vorsitzender gewesen.

