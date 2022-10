An der neuen Grundschule gibt es jetzt eine Zeitkapsel für die Schüler

Plus Die Rennertshofener Grundschule lädt zum Tag der offenen Tür ein. Die Schule präsentiert sich dabei modern und vielseitig.

Türen auf und hereinspaziert, hieß es am Freitag in der Grundschule Rennertshofen. Nach der Fertigstellung des Neubaus und der offiziellen Einweihung, wurde das Gebäude für einen Tag für alle interessierten Besucherinnen und Besucher geöffnet und die Schule präsentiert.