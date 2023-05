Rennertshofen

Andreas Hofmeir kommt zum Konzert nach Rennertshofen

Plus Echopreisträger Hofmeir kommt nach Rennertshofen und bietet ein humorvolles, kreatives Musikstück zusammen mit der Marktkapelle. So laufen die Vorbereitungen.

Unter dem Namen „Das etwas andere Konzert“ findet am 13. Mai in der Turnhalle von Rennertshofen ein Mix aus Kabarett, kreativen als auch traditionellen Musikstücken und einem Soloauftritt des Echopreisträgers Andreas Martin Hofmeir statt. Ein Programm, das laut den Organisatoren der Marktkapelle Rennertshofen viele Überraschungen mit sich bringt. Es werde sowohl humorvoll als auch nachdenklich werden. In dem etwa zweistündigen Konzert wird neben der Marktkapelle und Tubist Hofmeir auch die Jugendkapelle Rennertshofen ihr Können zeigen.

Bereits seit Weihnachten liefen die Vorbereitungen für das große Event, erzählte Vorstand Stefanie Czerny. Ein- bis zweimal wöchentlich proben die insgesamt 46 Musikanten der Marktkapelle Rennertshofen. Und dabei ist jedes Alter vertreten: „Der Altersdurchschnitt beträgt in etwa 26 Jahre, der älteste ist allerdings schon 70 Jahre alt“, ergänzte Czerny. Die Vorsitzende selbst ist bereits seit jungen Jahren ein Teil der Marktkapelle und seit mittlerweile zwölf Jahren im Amt.

