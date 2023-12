Ansteckende Babykatze sorgt für Aufnahmestopp im Neuburger Tierheim

Eine Babykatze mit der hochansteckenden Katzenseuche stellt derzeit das Neuburger Tierheim vor Probleme. Die Einrichtung hat einen Aufnahmestopp für Katzen verhängt.

Eine Babykatze, die mit der sogenannten Katzenseuche infiziert ist, stellt derzeit das Neuburger Tierheim vor Herausforderungen. Das zuvor frei lebende Jungtier hat das für andere Tiere hochansteckende Parvovirus in die Einrichtung gebracht. Das erschwert die Versorgung, berichtet Tierheimleiter Gerd Schmidt auf Anfrage. Mitarbeitende müssten Schutzanzüge tragen und viel desinfizieren, wenn sie das kranke Tier auf der Quarantänestation besuchen, um das Virus nicht auf andere Katzen zu übertragen. Schmidt spricht von einer "riesigen Erschwernis" im Arbeitsalltag.

Parvovirus: Katze mit Katzenseuche im Neuburger Tierheim

Als Konsequenz hat die Einrichtung aktuell einen Aufnahmestopp für Katzen verhängt. In einem akuten Notfall könnten sich Betroffene trotzdem melden, dann werde man irgendwie eine Lösung finden, verspricht Schmidt, der etwa auf die Tierheim-Zweigstelle in Etting verweist. In solch dringenden Fällen bitte man um telefonischen Kontakt.

Die Katzenseuche ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die vor allem für Jungtiere und ungeimpfte Tiere gefährlich ist. Die betroffene Babykatze, die offenbar im Oktober zur Welt kam und frei lebend im Bereich Aschelsried unterwegs war, wird die Krankheit aller Voraussicht nach überleben, ist der Tierheimleiter überzeugt. Er sorgt sich jedoch darum, dass dort, wo die Katze herkam, vermutlich weitere Tiere infiziert sind. Der Ausnahmezustand im Neuburger Tierheim werde noch einige Tage anhalten, kündigt Schmidt an. Die Mitarbeitenden werden kontinuierlich Kot- und Blutproben der erkrankten Katze nehmen, bis das Virus nicht mehr nachzuweisen ist. Eine 100-prozentige Sicherheit habe man bei dieser Krankheit jedoch nie, betont Schmidt.

Lesen Sie dazu auch