Rennertshofen

vor 19 Min.

Aus der Not geboren: First Responder Rennertshofen feiern 20-jähriges Bestehen

Plus Vor 20 Jahren wurden die First Responder Rennertshofen gegründet – und mit ihnen ein Förderverein. Wie aus einer aus der Not geborenen Idee, eine Erfolgsgeschichte mit Vorbildcharakter wurde.

Von Manfred Dittenhofer

„Wie lange braucht er denn noch?“ Diese bange Frage stellte sich so mancher Rennertshofener, wenn bei einem Unfall oder einem medizinischen Notfall schnelle Hilfe benötigt wurde. Der Rettungsdienst musste aus Neuburg anfahren. Zu lange, so fanden einigen in der Marktgemeinde mit den vielen Ortsteilen. Und so entstand die Idee, mit aktiven Feuerwehrleuten eine Gruppe von Ersthelfern zu gründen, die die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt überbrücken helfen sollten. Die First Responder waren geboren, besser gesagt, sie mussten erst einmal diverse Geburtswehen durchlaufen. Denn Rennertshofen spielte eine Vorreiterrolle für etwas, das sich mehr und mehr im Landkreis und in der Region etabliert hat und noch etabliert - und nun 20. Geburtstag feiert.

„Die Rettungszeit von 15 Minuten konnte oft schon wegen der Verkehrssituation nicht eingehalten werden“, beschreibt Christian Ehrnstraßer, einer der sechs Initiatoren des Fördervereins, der als Beisitzer auch im Vorstand aktiv ist, die Situation in der Marktgemeinde vor Einführung der First Responder. „Also sagten wir uns irgendwann, dann lösen wir das Problem selbst.“ Ein großer Fürsprecher sei damals Alexander Hatz gewesen. Der Notarzt ist seither ein Aktivposten im Förderverein.

