Autofahrerin kommt wegen Glätte bei Rennertshofen von der Straße ab

Bei Rennertshofen kommt es zu einem Glätteunfall. Ein Auto rutscht in ein Feld neben der Straße. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Glätteunfall in Rennertshofen ist ein Auto in ein Feld gerutscht. Das teilte die Polizei mit. Am 7. Januar, um 23.15 Uhr kam eine 22-jährige Fahrerin aus Baden-Württemberg bei glatten Straßenverhältnissen auf der St 2214 bei Rennertshofen in Kurvenlage von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug der jungen Frau rutschte noch etwa 25 Meter ins angrenzende Feld, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch die Schäden an der Karosserie und dem Unterboden war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich.

Auto rutscht bei Rennertshofen wegen Glätte in ein Feld

Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Verbringung des Fahrzeuges beauftragt. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 7000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. (AZ)

