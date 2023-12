Bauzwang und Corona: Gemeinderat kommt Hüttinger Unternehmen entgegen

Plus Innerhalb von zwei Jahren muss ein Gewerbegrundstück in Rennertshofen bebaut sein. Ein Antrag auf Verlängerung ist möglich, ein Hüttinger Unternehmen stellte ihn - und der Gemeinderat entschied überraschend.

Kauft jemand von der Gemeinde Rennertshofen ein Gewerbegrundstück, liegt auf dem Areal ein Bauzwang, der vorsieht, dass das Gelände innerhalb von zwei Jahren bebaut sein muss. Ansonsten fällt das Grundstück an die Gemeinde zurück. Immer wieder kommt es aber vor, dass die Eigentümer einen Antrag auf Verlängerung dieser Frist stellen. Ein solcher Antrag sorgte am Dienstagabend für eine längere Diskussion im Marktgemeinderat.

Bereits beim Kauf des Grundstücks im Industriegebiet 2 Ende 2019 wollte die Firma Benzinger Metallbearbeitung aus Hütting die Frist auf fünf Jahre verlängert haben. Der Gemeinderat entschied damals, die Frist auf drei Jahre zu verlängern. Im Juli 2022 erhielt die Gemeindeverwaltung erneut einen Antrag auf Verlängerung. Nun entschloss sich der Gemeinderat, die Frist noch einmal, aber auch einmalig, um ein weiteres Jahr auszudehnen.