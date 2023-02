Bei der Feuerwehr Stepperg ging neunmal der Alarm

Der Verein sammelt aktuell Spenden für ein neues Fahrzeug. Eine neue Jugendgruppe ist für dieses Jahr in Planung.

Auf ein wieder volles Vereinsjahr konnten Vorsitzender Andreas Rehm und Kommandant Thomas Auernhammer von der Feuerwehr Stepperg bei der Jahreshauptversammlung zurückblicken. Zudem plant der Verein, das Mehrzweckfahrzeug gegen ein neues einzutauschen.

Das Vereinsleben konnte nach zwei Jahren Pause wieder Fahrt aufnehmen. Dazu gehörten unter anderem das Aufstellen des Maibaums, Besuche von Vereinsfesten und die Organisation des Antonibergfests, das mit einem gemeinsamen Essen für alle Helfer seinen Abschluss fand. Im Dezember fand zudem ein Christbaumverkauf statt.

Kommandant Thomas Auernhammer, Atemschutzbeauftragter Sebastian Haffa und Jugendwart Jürgen Heckl berichteten über zahlreiche Übungseinheiten und Aktivitäten. Bei einer Mannschaftsstärke von aktuell 52 Feuerwehrdienstleistenden und 16 Jugendlichen ist die Einsatzbereitschaft aktuell gewährleistet.

In zahlreichen Unterrichts- und Übungseinheiten wurden die alltäglichen Aufgabenschwerpunkte vertieft. Zusammen mit den benachbarten Feuerwehren aus Treidelheim, Hatzenhofen und Riedensheim haben die Aktiven im Rahmen der Brandschutzwoche einen fingierten Brand im örtlichen Pfarrstadl geübt. Die 17 Atemschutzträger unterzogen sich ihren jährlichen Belastungs- und Einsatzübungen und vertieften ebenfalls ihr Wissen über das Notfallverhalten und mögliche Kontaminationsgefahren nach Einsätzen.

Ihr Können musste die Feuerwehr bei insgesamt neun Einsätzen unter Beweis stellen. Hierzu zählten neben Verkehrsabsicherungen, einer Tierrettung und Vermisstensuche vor allem Einsätze zur technischen Hilfeleistung an der Staatsstraße zwischen Rennertshofen und Neuburg sowie ein Brandeinsatz in Ellenbrunn.

Erfreut zeigte sich Kommandant Auernhammer, dass mittlerweile vier Anwärter aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen werden konnten, sodass die Jugendfeuerwehr aktuell 16 Mitglieder zählt. Der Jugendausflug führte nach zweijähriger Coronapause in die Feuerwehrerlebniswelt nach Augsburg, wo am meisten die Simulation eines Flash-Overs begeisterte, zudem nahm man am Jugendzeltlager in Langenmoosen und am Wissenstest in Straß teil. Die Jugend- und Nachwuchsarbeit in Stepperg wird auch weiter vorangetrieben. 2023 ist die Eröffnung einer weiteren Jugendgruppe für die Geburtsjahrgänge bis 2011 geplant. Hierfür werden die Jugendlichen samt ihren Eltern im Laufe des Jahres zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Normalerweise ist die Gemeinde für die Ausstattung einer Feuerwehr zuständig. Die Feuerwehr Stepperg besitzt aber auch ein vereinseigenes Mehrzweckfahrzeug, das jedoch mittlerweile knapp 30 Jahre alt ist und 170.000 Kilometer gefahren ist. Deshalb soll ein neues Fahrzeug gekauft werden, das unter anderem durch Spenden von Bürgern und Firmen finanziert wird. Spätestens zum Ende des zweiten Quartals hofft die Feuerwehr auf eine gesicherte Finanzierung des Projekts, um den Kauf des Fahrzeugs bis spätestens 2024 umsetzen zu können.

2. Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner und Kreisbrandmeister Gerhard Pichler dankten der Wehr für die geleistete Arbeit und das Engagement, vor allem in der Jugendarbeit. Die investierte Zeit sei die Zukunft für die Feuerwehr.

Im Anschluss erhielten Richard Schnabel, Christian Bongratz, Peter Klarwein und Josef Hofmann für ihre 40-jährige aktive Dienstzeit das Feuerwehrehrenzeichen. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurden Jürgen Heckl, Florian Sauer, Michael Schuster und Michael Simon sowie Christian Merz und Michael Koller für ihre zehnjährige Unterstützung im Atemschutz ausgezeichnet. Zur Feuerwehrfrau wurde Sophia Staigys und Jürgen Heckl zum Löschmeister befördert. (AZ)