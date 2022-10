Beim „Rauberpfaff“ in Rennertshofen war Vieles authentisch

Plus Theaterfreunde Rennertshofen betrieben viel Aufwand für ihr Stück „Rauberpfaff“. Sie machten aus den drei Akten, wie es der Stückeschreiber vorsah, für sich sogar vier.

Wie wird aus einem „Rauber“ und einem „Pfaff“ ein „Rauberpfaff“ und bleibt ein solcher? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Münchner Autor Peter Landstorfer in dem gleichnamigen Bühnenstück. Der Stückeschreiber machte daraus drei Akte, die Rennertshofener Theaterfreunde vier. Auch die sakrale Bühnengestaltung in der Rennertshofener Turnhalle wurde zur Herausforderung für den Verein.