Unfall in Bertoldsheim: Auto und Baum standen in Flammen

Frontal in einen Alleebaum gekracht ist ein junger Autofahrer in Bertoldsheim. Der 23-jährige Neuburger und sein Beifahrer hatten dabei Glück im Unglück.

Noch großes Glück hatten zwei junge Männer nach einem Unfall am Freitagabend. Dabei brannte das Auto völlig aus.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 23-jähriger Neuburger am Freitag gegen 20 Uhr auf der Marxheimer Straße in Bertoldsheim. An der Weggabelung mit der Erlbacher Straße kam er von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen der dortigen Alleebäume. Aufgrund des Zusammenstoßes geriet das Auto sofort in Brand. Glücklicherweise konnten sowohl der Fahrer, als auch sein 20-jähriger Beifahrer das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Der Fahrer hatte sich bei dem Zusammenprall mit dem Bau lediglich leichte Verletzungen zugezogen, wohingegen sein Beifahrer vermutlich einen Mittelfußbruch erlitten hat. Beide brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Das Auto des Neuburgers brannte nach dem Zusammenstoß mit dem Bau in Bertoldsheim völlig aus

Das Auto des 23-Jährigen brannte vollständig aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Der erfasste Alleebaum geriet ebenfalls in Brand. Inwieweit dieser nun gefällt werden muss, bedarf der weiteren Abklärung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung von 0,8 Promille fest. Gegen ihn wurde eine Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Für die Brandlöschung waren die Feuerwehren Bertoldsheim und Rennertshofen im Einsatz. (nr)

