Bluthochzeit in Rennertshofen: So lief das Casting für die Statistenrollen

Plus Der Festspielverein Rennertshofen hat für sein historisches Freilichtstück Statisten gesucht. Rund 50 Spielfreudige sind dem Aufruf gefolgt. Wie es beim Casting am Sonntag zuging.

Das könnte übel ausgehen für die Bauern, wenn es bei der „Bluthochzeit“ des Rennertshofener Festspielvereins zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt. Denn das fahrende Volk ist ihnen zahlenmäßig deutlich überlegen. Jedenfalls dann, wenn es nach den rund 50 Statisten geht, die sich am Sonntagnachmittag in der Schulaula eingefunden haben.