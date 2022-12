Rennertshofen

12:30 Uhr

Bluthochzeit wieder abgesagt: So geht es mit dem Festspielverein weiter

Plus Wird es jemals wieder eine Freilichtaufführung wie die "Bluthochzeit" in Rennertshofen geben? Das sagen der Spielleiter und der Vize-Vorsitzende des Vereins dazu.

Nachdem der Historische und Festspielverein Rennertshofen nun zum zweiten Mal in Folge das Festspiel "Bluthochzeit" absagen musste, stellt sich für manchen wohl die Frage, wie es mit dem Verein als solchem weitergeht. "Die letzte Zeit hat man gesehen, dass es immer schwieriger wird, engagierte Schauspieler und Helfer für ein größeres Unterfangen zu rekrutieren", schrieb stellvertretender Vorsitzender Guy Graf von Moy unlängst die Mitglieder an. Ob es noch einmal ein Festspiel geben werde, stehe in den Sternen. Verliert der Verein damit möglicherweise seine Berechtigung?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

