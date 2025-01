Brand an Wohnhaus in Rennertshofen

Am Dienstagnachmittag schlugen im Rennertshofener Ortsteil Hatzenhofen in einem Wohngebiet Flammen an der Außenwand eines Wohnhauses empor. Dutzende Feuerwehrleute waren schon kurze Zeit später zum Löschen vor Ort und konnten verhindern, dass sich der Brand auf das Nachbargebäude ausbreitete.

In Rennertshofen stand am Dienstag ein Wohnhaus in Flammen

Der Notruf aus Rennertshofen kam gegen 14 Uhr bei der Leitstelle an, als ein Anwohner den Brand bemerkt und daraufhin die Notfallnummer 112 gewählt hatte. Kurz danach trafen die Kräfte mehrerer Feuerwehren sowie Polizei und Notfallsanitäter vor Ort ein und begannen damit, die Außenwand des Gebäudes zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen, die als erste vor Ort war, wurde dabei von den Wehren aus Bertoldsheim und Neuburg verstärkt. Letztere rückten mit einem Leiterwagen an, der allerdings nicht benötigt wurde.

Wie es zu dem Brand kam, ist gemäß eines Sprechers der Polizei bisher nicht bekannt. „Das müssen wir jetzt untersuchen“, so der Beamte vor Ort. Gebrannt hatten einige Holzgestelle, die direkt an der Außenwand standen, sowie Holzscheite, die an der Hauswand unter einem hölzernen Vordach aufgeschichtet waren. Auch eine an der Wand lehnende Mülltonne kam zu Schaden. Ihr Deckel wurde vom Feuer geschmolzen. Auf welche Geldsumme sich der Schaden beläuft, muss noch geklärt werden.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt

Nachdem die Flammen gelöscht waren, untersuchten die Einsatzkräfte die Außenwand des Hauses mit einer Wärmebildkamera, um weitere Glutnester zu finden und zu löschen. Auch die Dachziegel über der gelöschten Außenwand wurden von den Feuerwehrleuten entfernt, um den Dachstuhl und die Dachbalken auf mögliche weitere Glutnester abzusuchen. Menschen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden, die Bewohner wurden von den Notfallsanitätern vor Ort untersucht.