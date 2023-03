Rennertshofen

vor 52 Min.

CSU startet mit alter Mannschaft in die neue Amtszeit

Plus Die CSU in Rennertshofen ist mit sich offenbar zufrieden, was auch die Neuwahlen bewiesen haben. Doch in einem Punkt sieht sie durchaus Luft nach oben.

Von Peter Maier

Nahezu alles wie gehabt - so lautete das Fazit der Neuwahlen bei der CSU Rennertshofen. Die Positionen konnten weitestgehend mit den bisherigen Personen besetzt werden - allen voran Thomas Hager als Ortsvorsitzender sowie Georg Hirschbeck, Bernhard Weigl und Roland Engelhard als seine Stellvertreter.

