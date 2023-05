Das hat der Verschönungs- und Gartenbauverein für Stepperg getan

Blumen und Bäume gepflanzt, ein Feldkreuz saniert und Feste mitgestaltet - der Verein zieht Bilanz seiner Arbeit des vergangenen Jahres.

Der Verschönerungs- und Gartenbauverein Stepperg hat sich auch im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, dass der Rennertshofener Ortsteil nicht nur im übertragenen Sinne aufblüht. Wie Vorsitzende Petra Eichinger auf der Jahresversammlung berichtete, sei das Apfelfest wieder ein voller Erfolg gewesen und soll deshalb am 27. September dieses Jahres wiederholt werden. Außerdem haben die Mitglieder Grünflächen gepflegt, Blumenbeete angelegt und Bäume gepflanzt.

Besonders hob Vereinschefin Eichinger die Neugestaltung und Renovierung der Kreuzaufschrift am Feldkreuz in der Hartlbergallee sowie das Bild der „Armen Seelen“ am Marterl im Hartlberg Richtung Riedensheim hervor. Hier erging ein besonderer Dank an Finni und Werner Kühbacher, welche die Arbeiten dafür übernommen haben. Da zum Marterl im Hartlberg mehrere Sagen überliefert wurden, will der Verein nun dessen Geschichte zu erforschen.

Stepperg macht beim Wettbewerb "Unter Dorf hat Zukunft" mit

Um den Ort weiter aufzuwerten, macht Stepperg beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft“ mit. Mithilfe von Fördergeldern sollen verschiedene Vorhaben in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden.

Der Verein beteiligte sich auch am gesellschaftlichen Leben in der Marktgemeinde und Umgebung. So nahm Mitglieder an der Einweihung des neuen Sportgeländes in Rennertshofen und des Gesteinslehrpfades in Neuburg sowie an kirchlichen Festen der Pfarrei Stepperg teil.

Petra Eichinger bedankte sich bei allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit und den Zusammenhalt. Der neue Schwung macht sich auch an den Mitgliederzahlen bemerkbar. Im vergangenen Jahr traten acht neue Mitglieder dem Verein bei. (AZ)