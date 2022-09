Das ist beim Marktfest in Rennertshofen geboten

Am 10. und 11. September verwandelt sich die Marktstraße in Rennertshofen wieder in eine bunte Festmeile mit vielen Angeboten und Attraktionen. Was auf die Besucher wartet.

Sechs Jahre ist es nun her, dass das letzte Marktfest in de Rennertshofen stattgefunden hat. Im Jahr 2018 wurde es aufgrund des schlechten Wetters abgesagt und vier Jahre später machte Corona der Traditionsveranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Doch heuer, am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, wird das Fest wieder über die Bühne gehen – und die Vorbereitungen gehen allmählich in die finale Phase.

War der Zeitpunkt bisher immer im Juli angesiedelt, so ist man heuer auf den September ausgewichen, um genügend Vorbereitungszeit zu haben und nicht mit anderen Festen zu kollidieren. Das Organisationsteam hat ein tolles Musik- und Unterhaltungsprogramm in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Gewerbetreibenden vorbereitet. Das Marktfest wird auch heuer wieder ein Höhepunkt in der Gemeinde.

Marktfest in Rennertshofen mit Livemusik auf den Open-Air-Bühnen sowie Feuershow und Feuerwerk am Samstagabend

Beginn ist am Samstag um 18 Uhr mit einem Standkonzert der Marktkapelle Rennertshofen vor der Pfarrkirche. Im Anschluss folgt der Bieranstich durch Bürgermeister Georg Hirschbeck. Allerlei Stände laden in der Marktstraße wieder zum Flanieren, Genießen und Feiern unter freiem Himmel ein – mit kulinarischen Köstlichkeiten, kühlen Getränken und bunter Livemusik auf den Open-Air Bühnen. Auf die Kinder warten Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Glitzer-Tattoo und vieles mehr. Für Spaß bei Groß und Klein sorgt der beliebte Wasserpool mit Laufbällen. Am Samstagabend können wieder Feuershow und Feuerwerk bestaunt werden. DJ und Fischer’s Friends heizen mit fetziger Musik ein zum Feiern bis in die Nacht.

Die Bulldog-Oldtimerschau am Sonntag ist ein besonderer Höhepunkt beim Marktfest in Rennertshofen

Ein besonderer Höhepunkt ist dieses Mal Highlight ist diesmal die Bulldog-Oldtimerschau am Sonntag: Alle Besitzer von mindestens 40 Jahre alten Oldtimer-Bulldogs sind eingeladen, ihr Gefährt ab 9.30 Uhr in der Marktstraße zu präsentieren und an der Ausfahrt ins Umland um 13 Uhr teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Eine erste Stärkung gibt es ab 9.30 Uhr beim Weißwurstfrühschoppen, bevor zum Mittagstisch und am Abend wieder allerlei Schmankerl zur Auswahl stehen. Als kulturelle Besonderheiten stehen an beiden Tagen historische Rennertshofener Filmvorführungen im alten Kino sowie besonders für die Kinder der „Zauberer-Schnitzel“-Film auf dem Programm. (AZ)