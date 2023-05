Rennertshofen

vor 48 Min.

Das zweite Ranzhof-Open-Air überzeugt mit zwölf musikalischen Gruppen

Plus Zum zweiten Mal findet in Rennertshofen ein Open-Air-Festival statt. Beim "Ranzhof" treten zahlreiche Bands auf, der Erlös kommt dem Kino zugute.

Von Kirstin Puppe Artikel anhören Shape

Gutes Essen, gute Stimmung, gute Musik und viel frische Luft. Das sind wohl die schönsten Aspekte, die ein Open-Air-Festival ausmachen. So auch in Rennertshofen am vergangenen Wochenende. Der Kulturtreff hatte zum zweiten Ranzhof-drei-Tages-Open-Air auf dem Schulsportplatz geladen. Die "Eintrittsspenden" gehen in den Aufbau und Ausbau des alten Kinos in der Marktstraße. Es soll ein Kulturzentrum entstehen, mit unterschiedlichsten Veranstaltungen für Jung und Alt.

Das Wetter zeigte sich an den ersten beiden Tagen nicht von seiner besten Seite. Dennoch erschienen die Besucher zahlreich. Es stand viel auf dem Programm, denn insgesamt zwölf musikalische Acts aus der Umgebung waren bereit, das Publikum an diesen drei Tagen zu unterhalten.

