Rennertshofen

vor 34 Min.

Der nächste große Schritt für den Kulturtreff in Rennertshofen steht an

Plus Bald gibt es die neuesten Informationen über den Kulturtreff in Rennertshofen – außerdem wird der Förderverein gegründet.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Die Fördergelder der Regierung von Oberbayern liegen schon bereit. Die Planungen sind in der Endphase. Der Zeitplan steht: Noch im Juli beginnt die Sanierung des alten Kinos in Rennertshofen und soll in der ersten Hälfte 2024 abgeschlossen werden. Und nun wird am Sonntag, 18. Juni, ein Förderverein für den Kulturtreff in Rennertshofen gegründet. Damit kommen die Ideengeber in der Marktgemeinde ihrem Ziel einen großen Schritt näher: Der Erhalt des Kinos und der Um- und Ausbau zu einem Kulturtreffpunkt, der als Magnet über die Gemeindegrenzen hinaus wirken soll.

Am Sonntagabend um 19 Uhr sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in das alte Kino, Marktstraße 24, eingeladen, um die neuesten Informationen zu erhalten. Für dieses Jahr liegen bereits 400.000 Euro aus den Fördertöpfen der Regierung von Oberbayern parat. Und derselbe Betrag ist noch einmal für 2024 vorgesehen. Wie David Bircks im Vorfeld berichtete, plane man den Baubeginn für Juli. „Momentan laufen die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke.“ Wenn der Bau freigegeben sei, würde die Finanzierung aus der Förderung erst nach Einreichung der Rechnungen fließen. Daher brauche die Stiftungsgesellschaft, die den Kulturtreff Rennertshofen trägt, eine Zwischenfinanzierung. Dafür nehme man dann die zugesicherten 200.000 Euro von der Gemeinde. „Die sind vor allem für die Vor- und Pufferfinanzierung eingeplant.“ Dies und noch viel mehr Informationen wird David Bircks, Geschäftsführer der „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“ am Sonntagabend zusammen mit dem planenden Architekten Gerd Mann vorstellen.

