Rennertshofen

vor 35 Min.

First Responder in Rennertshofen: „Die Ersthelfer sind für uns unverzichtbar“

Plus Die First Responder aus Rennertshofen garantieren schnelle Hilfe bei medizinischen Notfällen. Damit das gelingt, braucht es einen Förderverein.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Regelrecht beneidet werden die Rennertshofener für ihre First Responder. Die Ersthelfer sind bei medizinischen Notfällen schnell vor Ort und überbrücken damit die oftmals langen Anfahrtszeiten der Rettungsfahrzeuge. Und um diese Einsätze zu finanzieren, gibt es in der Marktgemeinde einen Förderverein. Im vergangenen Jahr hat dieser über 15.000 Euro für die ehrenamtlichen Helfer zur Verfügung gestellt. Am Donnerstag zog der Verein bei der Jahreshauptversammlung für das vergangene Jahr Bilanz.

135 Mal kamen die First Responder Rennertshofen in 2022 zur medizinischen Hilfe. Das ist öfter als in den Corona-Jahren, aber auch weniger als davor. Der Grund dafür liegt in der Stationierung eines Rettungswagens in Rennertshofen, der seit September 2020 in der Marktgemeinde stationiert und zwischen 9 und 21 Uhr einsatzbereit ist. Dass es den Rettungswagen in Rennertshofen überhaupt gebe, sei auch den First Respondern zu verdanken, so Zweiter Vorsitzender Bernd Schwarz, der den erkrankten Ersten Vorsitzenden Lutz Mayer bei der Sitzung vertrat. „Durch die Einsatzstatistik der First Responder wurde den Verantwortlichen die Notwendigkeit eines Rettungswagens erst so richtig vor Augen geführt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen