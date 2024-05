Die Grundschule Rennertshofen feiert eine Auszeichnung mit einem Maifest

Die Grundschule Rennertshofen hat die Auszeichnung "Musikbegeisterte Grundschule" erhalten. Nun hat sie zu einem Maifest eingeladen.

Musik und verschiedene Aktionen standen im Mittelpunkt des Maifests, zu dem die Grundschule Rennertshofen alle Schüler, Schülerinnen, Eltern und Großeltern eingeladen hat. Die Idee zur Feier sei durch die Auszeichnung "Musikbegeisterte Grundschule", die die Schule kürzlich vom Kultusministerium erhalten hatte, entstanden, berichtete Schulleiterin Iris Plichta in ihren Begrüßungsworten.

Die Bläserklasse unter Leitung von Gerhard Reichl machte den Anfang und trug fünf Musikstücke vor. Dabei war die besondere Leistung hervorzuheben, dass die erfahrenen Bläserkinder zusammen mit den neuen Spielern bereits eine musikalische Einheit bilden. Danach kamen die einzelnen Klassen in einem abwechslungsreichen Programm, das die stellvertretende Schulleiterin Gisela Bleitzhofer gemeinsam mit allen Lehrkräften zusammengestellt hatte, musikalisch zum Zug.

Kinder der Grundschule Rennertshofen tragen Lieder vor

Die 4. Klassen starteten mit dem Lied „Ohren auf! Hier kommt die Musik“. Weiter ging es mit bayerischen Volksliedern wie „Leit, Leit, Leitl miaßts lustig sei“, „Drunt in der greana Au“ (3. Klassen) oder auch dem Tanz „Hoi, hoi, Lumpnschuah“. Die 1. Klassen trugen ein Maigedicht vor, fragten bei „I bin do, du bist do“, wer alles unter den Zuschauern ist und gaben ihrer Freude am Singen bei „Kikeriki“ Ausdruck. Passend zum Mai sangen die 2. Klassen „Heit stell ma an Maibaum auf“. Dieses Lied durften die Schüler dann gleich ein zweites Mal präsentieren, als im Pausenhof zwei kleine Maibäumchen aufgestellt wurden. Den Schlusspunkt der musikalischen Beiträge setzte der Lehrerinnen-Chor.





Die Kinder schmückten zwei Maibäume. Foto: Iris Plichta

Die Kinder konnten außerdem an verschiedenen Aktionen, die die Lehrer und der Hort vorbereitet hatten, in den Klassenzimmern teilnehmen. Es gab Würfelspiele, Wäscheglubberln gestalten, Schatzsieben, Haselnussstab-Deko basteln und bayrisches Kräftemessen mit Finger-Hackeln. Als Gemeinschaftsarbeit wurden drei Bilder für die Schulaula gedruckt. Die beiden Maibäumchen wurden von den Kindern geschmückt. Auch fand ein Bücherflohmarkt statt, mit dessen Erlös Bücher für die neue Schulbücherei erworben werden. (AZ)