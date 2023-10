Rennertshofen

19:00 Uhr

Die neue Kinderoase in Rennertshofen ist jetzt eingeweiht

Plus Lange haben die Kinder und Erzieher in Rennertshofen auf die neuen Räume in ihrer Krippe warten müssen. Jetzt ist alles fertig und die Einweihung wurde gefeiert.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Die Kinder waren alle schon längst im Wochenende, dennoch war am Freitagnachmittag in der Kinderoase in Rennertshofen richtig viel los. Zahlreiche Gäste feierten den neuen Anbau an das Haus für die Kinderbetreuung. "Sie ist für das Kostbarste gebaut und eingerichtet, das wir haben“, sagte Bürgermeister Georg Hirschbeck: „Unsere Kinder.“

Der eigentliche Festakt fand in der Schule statt. Krippenleiterin Amelie Majehrke erklärte den Namen ihrer Einrichtung. Mit einer Oase verknüpfe man, Wasser, Nahrung, Schutz, Geborgenheit. Sie sei ein Ort der Begegnung und des Austausches. Majehrke erzählte den zahlreichen Gästen, wie sehr die Kinder den Anbau verfolgt hatten. Und wie eng bis hin zum Austausch von Geschenken, die Beziehung zu den Bauarbeitern geworden sei. Und ja, es hätten sich neue Berufswünsche entwickelt. Auch für die Mädchen, die die Baggerführerin mit Argusaugen beobachtet hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen