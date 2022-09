Die neue Schule in Rennertshofen schmerzt die Freien Wähler noch immer

Plus Auf der Jahresversammlung der Ortsgruppe wurde deutlich: Einige Mitglieder sind unzufrieden mit der Größe der neuen Schule. Worüber noch gesprochen wurde.

Diesmal mussten die Freien Wähler aus Rennertshofen keine zwei Jahre pausieren, bis sie ihre nächste Jahreshauptversammlung abhalten konnten: 2019 hatte noch eine Versammlung stattfinden können, dann erst wieder 2021. Und auch heuer schränkte die Pandemie die Partei zu deren Freude nicht ein. Und so kamen 29 Männer und Frauen im Stepperger Kegelheim zusammen. Besonders ein Thema, das kein neues ist, beschäftigte die Anwesenden sehr.