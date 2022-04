Dieses Stück spielt die Theaterjugend Rennertshofen im Mai

In Rennertshofen führen die Nachwuchs-Bühnenspieler der Theaterfreunde das Stück „Agent Alois“ auf. Darin geht es um eine Liebesgeschichte während der Olympiade 1972.

Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag für die Rennertshofener Theaterfreunde. Nach mehr als zwei Jahren stehen sie wieder auf der Bühne. Die Theatersaison 2022 beginnt das Ensemble mit der Jugend. Tatenlos waren die Amateurschauspieler auch während der Pandemie nicht. Mit Open-Air-Veranstaltungen im vergangenen Sommer hielten sie sich in Erinnerung, sodass der Verein nach wie vor rund 150 Mitglieder zählt, knapp die Hälfte davon sind Jugendliche. „Genau die sollen heuer die Theatersaison eröffnen“, betont Peter Fürst, der zusammen mit Christoph Hosemann und der Vereinsvorsitzenden Claudia Riedelsheimer die Regie zur Jugendvorstellung übernommen hat.

„Agent Alois“ heißt die Komödie in drei Akten von Christian Lex, bei der sich alles um die Olympischen Spiele von 1972 in München dreht. Mit Zustimmung des Köhler-Verlags in München haben die Rennerthofener das Drehbuch etwas verändert. „Bei uns wollten mehr Akteure auf die Bühne, als im Stück vorgesehen ist“, begründet Peter Fürst die Entscheidung. Dieses große Ensemble steht seit Anfang März mit enormem Elan auf einer improvisierten Bühne in der Schulturnhalle und probt mindestens dreimal wöchentlich.

Karten für "Agent Alois" in Rennertshofen gibt es bei Getränke Hörl

Peter Fürst ist begeistert, dass der „jugendliche Unterbau“ so eifrig bei der Sache ist und somit beste Zukunftsaussichten für den Verein bietet. Das Miteinander der Generationen ist für ihn beispielhaft. Dies zeige auch, dass mit Luca Weigl, Anna Fürst, Marina Hermann, Raphael Kruber, Carina Hofmann und David Lukas gleich sechs Nachwuchskräfte ihr Debüt bei einem Dreiakter geben. Dominik Winkler, Christina Bauch, Niklas Hofmann, Helena Weigl, Martin Riedl, Laura und Larissa Golombek, Lena Schartl, Lina Hüttenhofer und Pascal Kieper komplettieren die Bühnentruppe. Für Bühnenbau und Technik zeichnen Mario Franke und seine Helfer, soufflieren wird Johanna Nagl und Regie führen Christoph Hosemann, Claudia Riedelsheimer und Peter Fürst.

Mit einem großen Ensemble starten die Jugendlichen der Theaterfreunde Rennertshofen in die diesjährige Theatersaison. Christoph Hosemann (hintere Reihe rechts) und Peter Fürst (vordere Reihe rechts) führen mit Claudia Riedelsheimer Regie. Foto: Peter Maier

Der Titel des Stücks „Agent Alois“ dreht die Zeit 50 Jahre zurück, als die Olympischen Spiele von München auch ein Ost-West-Konflikt waren. Dieser war auch eine brisante Barriere für eine innerdeutsche Liebe zwischen einem westdeutschen Schwimmer und einer ostdeutschen Schwimmerin, die unter strenger Aufsicht einer DDR-Funktionärin stand. Ob es trotzdem ein Happy-End gibt? Das zeigt das Jugendensemble der Theaterfreunde Rennertshofen in fünf Vorstellungen in der Schulturnhalle.

Karten zu den Aufführungen am 6., 7., 8., 13. und 14. Mai (jeweils um 19 Uhr) gibt es im Vorverkauf ab dem 25. April bei Getränke Hörl in Rennertshofen. Dazu bieten die Theaterfreunde auch Essen und Getränke an.