Rennertshofen

06:00 Uhr

Diskussion in Rennertshofen: Wohin geht es mit unserer Landwirtschaft?

Plus Hubert Bittlmayer, Amtschef des bayerischen Landwirtschaftsministeriums, spricht auf Einladung der Jungen Union in Rennertshofen über den Klimawandel, Flächenstilllegungen und den Wolf.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Dünger und Pestizide stehen seit Jahren im Fokus. Die Stadtbevölkerung versteht die Landbevölkerung immer weniger. Manchmal werden Landwirte gar als Umweltfrevler hingestellt. Außerdem scheint der Wolf manchem wichtiger zu sein, als die Belange der Landwirte. Schwierige Zeiten für die bayerischen Bauern. Dabei ist die Landwirtschaft die Basis einer Gesellschaft, produziert sie doch unsere Nahrungsmittel. Aber immer weniger Fläche, Energie vom Feld, Umweltschutz und Klimakatastrophe werfen die Frage auf: „Quo vadis, Landwirtschaft – wohin gehst du, wohin entwickelst du dich?“ Die Junge Union Rennertshofen hat zu einer politischen Diskussionsrunde mit Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer eingeladen. Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten mit dem Amtschef des bayerischen Landwirtschaftsministeriums in der Schlossgaststätte Schlamp in Bertoldsheim über die Zukunft der Landwirtschaft.

Eines stellte Hubert Bittlmayer unmissverständlich klar: Er steht zu den bayerischen Bauern. „Landwirtschaft hat immer geliefert, gerade in Zeiten der Pandemie.“ Besonders in dieser Coronaphase sei die Urproduktion wichtig für den Zusammenhalt in der Bevölkerung gewesen „Bei einer Seuche kann man die Leute einsperren, bei Hunger gehen sie auf die Straße.“ Auch wenn die Landwirtschaft in Bayern bereits seit Jahrzehnten totgeschrieben werde, sie schaffe es immer wieder, mit den neuen Herausforderungen umzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen