Diskussion um Zuschüsse für Feuerwehr in Stepperg

Plus Die Stepperger Wehr schafft einen neuen Kleinbus an. Dafür beschließt die Gemeinde einen Zuschuss - mit einer Gegenstimme. Warum der Bürgermeister dagegen war.

Dass sie Ersatz für den alten VW-Bus brauchen, daran bestand im Rennertshofener Marktgemeinderat kein Zweifel. Und, dass die Gemeinde finanziell unterstützt, darüber waren sich auch alle einig. Nur über die Höhe des Zuschusses wurde diskutiert. Am Ende gab es zwar Geld, doch auch eine prominente Gegenstimme.

Wer Rasenmäher und Friedhofsmauern kräftig bezuschusst, der müsse auch der Feuerwehr unter die Arme greifen, da waren die Räte Hans Muschler, Anton Auernhammer, Josef Spenninger, Alexander Weigl und damit alle Parteien einer Meinung. Schließlich gehe es um das Wohl und das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger. Doch sollte die Gemeinde 20, 25 oder 30 Prozent der Kosten übernehmen? Bürgermeister Georg Hirschbeck gab zu bedenken, dass mit einem 25-prozentigen Zuschuss die Gefahr bestehe, dass das Fahrzeug gar überfinanziert sein würde. Der Grund dafür ist das emsige Werben der Stepperger Wehr. Crowdfunding und Spenden haben rund 40.000 Euro eingebracht. Und es wird noch mehr erwartet. Der anvisierte MAN TGE kostet samt Umbau knapp 77.000 Euro und wird den VW Bully, Baujahr 1996, ersetzen.