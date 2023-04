"Ehrlich, fleißig und treu": Theresia Anspacher aus Erlbach wird 90

Die gebürtige Bertoldsheimerin Theresia Anspacher ist mit 15 Geschwistern aufgewachsen. Mit entsprechend vielen Gästen hat sie nun ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Geselligkeit ist Theresia Anspacher sehr wichtig. Von Kindheit an ist sie an das Miteinander mit vielen Menschen gewöhnt. Daher war es für ihre Verwandten, Freunde und Bekannten nicht verwunderlich, als sie alle eine Einladung zur Geburtstagsfeier erhalten haben. Mit 50 Gästen hat die Jubilarin am Dienstag ihren 90. Geburtstag gefeiert und dafür in die Schlossgaststätte in Bertoldsheim geladen. Das Feuerwehrhaus in Erlbach hatte sich als zu klein erwiesen für die Gästeschar.

Die gebürtige Bertoldsheimerin kennt Bertoldsheim und die Gaststätte sehr genau. Gemeinsam mit ihren 15 Geschwistern ist sie auf einem Bauernhof in dem Dorf aufgewachsen. Theresia Anspacher erinnert sich noch lebhaft an ihre Schulzeit, die von den Kriegsjahren geprägt war. „Wenn die Sirenen vor Fliegerangriffen warnten, haben wir uns in dem kleinen Wäldchen nördlich unseres Dorfes versteckt, in der Hoffnung, dass die Flugzeuge keinen Wald bombardieren würden.“ Später hätten die Kinder dann auch im Eiskeller der Wirtschaft Schutz gesucht. Heute ist das die Schlossgaststätte.

Das Arbeiten war Theresia Anspacher, geborene Hofmann, von frühester Kindheit an gewöhnt. Viele Jahre arbeitete sie als Haushaltshilfe bei einer Augsburger Bäckerfamilie. Schnell wurde sie dort auch im Ladenverkauf in den Filialen und auf dem Großmarkt eingesetzt. „Augsburg ist eine wunderbare Stadt.“ Noch heute zeigt sie stolz das gerahmte Arbeitszeugnis aus jener Zeit. Darin ist vermerkt, dass „Theresia Anspacher sehr ehrlich, fleißig und treu ist“.

Dennoch kam sie zurück. Und zwar wegen Josef Anspacher. Die beiden heirateten 1954 und sie zog auf seinen Hof in Erlbach. Als ihre beiden Kinder Josef und Inge „aus dem Gröbsten raus waren“, arbeitete Theresia Anspacher noch viele Jahre im Gartenbau. Über die Maschinenringe vermittelt, half sie von Heidenheim bis München, Außenanlagen zu pflegen. Auch beim Hopfenanbinden war sie dabei. Bis vor Kurzem war sie in ihrem eigenen Garten noch sehr aktiv. Von einem Sturz im Januar allerdings erholt sie sich nur schwer.

Aber der 90. wurde dennoch voller Freude gefeiert. Mit dem Geburtstagskind freuen sich die beiden Kinder, zwei Enkel und zwei Urenkel – und das ganze Dorf dazu.

