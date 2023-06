Rennertshofen

vor 48 Min.

Kulturtreff für Rennertshofen: Das Interesse am Förderverein ist groß

Plus Das alte Kino in Rennertshofen soll zum Kulturtreff werden. Mit dem frisch gegründeten Förderverein soll sich nun auch die Bevölkerung einbringen können.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Obwohl es ein perfekter Biergartenabend war, kamen am Sonntagabend knapp 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger in das alte Kino an der Marktstraße in Rennertshofen. Auf dem Programm stand aber kein Film, wie in einem Kino üblich, sondern zuerst eine Info-Veranstaltung zum weiteren Vorgehen bei der Sanierung des Gebäudes durch die „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“. Im Anschluss an die Info-Runde wurde dann der Förderverein für das Kulturzentrum Rennertshofen gegründet.

Die Veranstalter rund um David Bircks, Geschäftsführer der „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“, und Ulrike Polleichtner, die zur Vorsitzenden des Fördervereins gewählt wurde, waren nicht nur über die große Besucherzahl an diesem Sommerabend überrascht. Mehr noch freute die beiden, dass von den Anwesenden auch gleich knapp 80 einen Mitgliedsantrag ausfüllten und damit Gründungsmitglieder des Fördervereins wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen