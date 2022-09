Ein leidenschaftlicher Rennertshofener ist tot

Alfred Bircks ist am Freitag völlig überraschend gestorben. Die Marktgemeinde Rennertshofen verliert mit ihm eine beeindruckende Persönlichkeit.

Alfred Bircks ist tot. Der erfolgreiche Unternehmensgründer, Kommunalpolitiker, Sportler sowie Kulturmensch und -förderer aus Rennertshofen wurde 67 Jahre alt.

Noch am Freitagvormittag erkundigte man sich in einem Telefongespräch mit Sohn David Bircks wegen des abgesagten Marktfestes nach dem Gesundheitszustand seines Vaters. Alfred Bircks hatte sich nach einem Herzinfarkt scheinbar prächtig erholt und befand sich gerade im Golfurlaub. Am Abend kam dann die schockierende Nachricht von seinem plötzlichen Tod.

Mit Alfred Bircks verliert die Marktgemeinde Rennertshofen eine starke Persönlichkeit. Der 67-Jährige war zum einen erfolgreicher Unternehmer. 1984 gründete der gelernte Textilkaufmann im stillgelegten Geschäft seines Onkels in Rennertshofen als Ein-Mann-Betrieb die Trockenbaufirma DTB, mit der er eine Erfolgsgeschichte schrieb. Knapp 100 Mitarbeiter zählt das Unternehmen heute und ist in einem Radius von rund 200 Kilometer aktiv, mit Schwerpunkt Richtung Schwaben. In Augsburg befinden sich mit dem Klinikum und dem Küchenfachhändler Liebherr auch zwei Großkunden von DTB. Die guten Geschäftsbeziehungen in die Fuggerstadt gehen in erster Linie auf Alfred Bircks Bruder Peter zurück. Der ehemalige Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, zu dem Alfred Bircks eine enge Beziehung hatte, ist 2018 nach einem Autounfall gestorben.

Der Unternehmer Alfred Bircks engagierte sich auch politisch. Von 2014 bis 2020 saß er für die FDP im Kreistag, Im Gemeinderat Rennertshofen vertrat er knapp zehn Jahre lang die Interessen von den von ihm mitgegründeten Aktiven Bürger. 2017 trat er vorzeitig als Rat zurück, nachdem das Gremium den Kauf des alten Appel-Kinos abgelehnt hatte.

Das konsequente Handeln ist einer der Charakterzüge von Alfred Bircks, der auf vielfältige Weise dazu beitrug, seine Heimatgemeinde voranzubringen. Ob im Fußball- oder Tennisclub, ob im Historischen- oder im Festspielverein oder als Unterstützter des Rettungswagen-Standorts in Rennertshofen.: Alfred Bircks wollte einen aktiven Beitrag leisten, um Rennertshofen voranzubringen. Neben anderen Beispielen - etwa auch den Kauf und die Sanierung des Herrenhofs - lag ihm zuletzt vor allem das alte Kino am Herzen, das zu einem Kulturtreff in Rennertshofen werden soll. Nachdem "Nein" des Gemeinderats hat er deshalb mit vier weiteren Gesellschaftern das Appel-Kino gekauft.

Mit ihnen kann er den Weg nun nicht mehr zu Ende gehen. Sie und viele andere werden Alfred Bircks vermissen. Am meisten seine Ehefrau Elisabeth, sein Sohn und seine beiden Töchter sowie die sechs Enkelkinder.